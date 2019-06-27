İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’tan Başkan Aksun’a ziyaret İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Altıkardeş ve İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’yı makamında kabul etti. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Başkan Aksun’a çalışmaları hakkında bilgi vererek görevinde başarılar diledi.

Başkan Aksun ise İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Aksun, Erzincan’ın simgesi çift başlı kartal işlemeli bakır tabağı İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas’a takdim etti.

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