İHA Genel Müdürü Arvas Özlü ile bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü ile seçim çalışmaları sırasında bir araya geldi çalışmalarında başarılar diledi.

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, beraberinde Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İdari Koordinatör Bilal Koç ve Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ile birlikte Kocaeli Bölgesinde bulunan büroları ziyaret etti. Genel Müdür Hamit Arvas, Düzce ziyaretinde 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü ile seçim çalışmaları sırasında bir araya geldi. Eski Bakan Özlü, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Hamit Arvas ise Özlü’ye çalışmalarında başarılar diledi. İyi dilek temennilerinin ardından Özlü seçim çalışmalarına devam ederken Genel Müdür Arvas ve beraberindekiler Düzce’den ayrıldı.