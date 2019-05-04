İHA Bozyazı muhabirine teşekkür belgesi

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, gerek kurumun gerekse ilçedeki gelişmelerin kamuoyuna objektif ve doğru bir şekilde yansıtılmasındaki katkılarından dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Bozyazı muhabiri Ali Tandoğan’a teşekkür belgesi verdi.

Ali Tandoğan’ı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin, eğitim camiasının ülke genelindeki etkinliklerini, yaptığı haberlerle gündemde tutan, eğitimin gelişimi için katkı sunan tüm İHA çalışanlarına teşekkür etti. Sezgin, “İlçemizdeki gelişmeleri doğru ve objektif bir şekilde kamuoyuna aktarmanız yanında, eğitim-öğretim ve sportif faaliyetlere vermiş olduğunuz değerli katkılarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Tandoğan ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin’in verdiği teşekkür belgesini tüm İHA çalışanları adına aldığını belirterek, eğitim camiasına bir nebze de olsa katkı sunabilmenin hazzını yaşadığını kaydetti.