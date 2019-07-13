İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e anlamlı ödül

Anadolu Gençlik Zirvesi tarafından düzenlenen törenle Yılın Enleri ödüllendirildi. İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez de “Yaşarken Kıymet Bil” sloganıyla düzenlenen törende ödül almaya hak kazandı.

Anadolu Gençlik Zirvesi tarafından sosyal medya ve anket üzerinde yapılan değerlendirmede sanat, iş, spor ve medya dünyasından önemli isimler plaketle ödüllendirildi.

Tören öncesi konuşan Anadolu Gençlik Zirvesi Platformu Başkanı Eğitimci Yavuz Demir, “Yaşarken Kıymet bil sloganıyla kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak, birlik ve beraberliğimiz için, kendi değerlerimize sahip çıkmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Birbirimizin değerini şimdi bilelim. Uzaklaşınca değil. Onun anısına düzenlediğimiz bir tören. Ödül alan tüm değerlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuranı Kerim tilaveti okundu. Öğrenciler ve sporcuların gösterilerinin ardından ödül törenine geçildi.

Törende İhlas haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez de ödül almaya hak kazandı. Türkez ödülünü Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir’in elinden aldı. Tören de ödül alan sanatçılarda meni bir konser verdi.