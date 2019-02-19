İHA Ağrı Temsilcisi Genç kaza geçirdi
İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, trafik kazası geçirdi.19 Şubat 2019 Salı 17:12
İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, trafik kazası geçirdi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, kent merkezi Erzurum Caddesinde seyir halindeyken ara yoldan çıkan bir aracın yandan çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada, yaralanan Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Genç’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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