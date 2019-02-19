0553 313 94 23

İHA Ağrı Temsilcisi Genç kaza geçirdi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, trafik kazası geçirdi.

19 Şubat 2019 Salı 17:12
İHA Ağrı Temsilcisi Genç kaza geçirdi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, trafik kazası geçirdi.


İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, kent merkezi Erzurum Caddesinde seyir halindeyken ara yoldan çıkan bir aracın yandan çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada, yaralanan Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Genç’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    1. Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    2. Tatvan’da kütüphane açılışı
    3. Yeni Toyota Corolla Ordulu sahibine..
    4. AK Parti Büyükçekmece belediyesi..
    5. Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    6. Yangında hayatını kaybeden bebek,..
    7. Şuhut’ta güreş turnuvası
    8. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    9. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    10. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    11. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    12. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    13. Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi
    14. Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında..
    15. Teknoloji liderlerinin hikayeleri..
    16. KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon..
    17. Kastamonu’da sobadan sızan gazdan..
    18. Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde..
    19. Pelitköy’de 62 bin metrekare parke..
    20. ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü