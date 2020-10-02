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Okur Postası 'İğrendim bu çağdan'
Okur Postası

'İğrendim bu çağdan'

Gazetemiz okurlarından Hamza Atlı, "İğrendim bu çağdan" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:44:00 -
'İğrendim bu çağdan'

Etimle, kemiğimle... Herşeyimle iğrendim aziz dostlar...

Geçmişi yad etmekten, geçmişin güzelliklerinden bahsetmekten yoruldum.

Devlet eliyle, medya diliyle toplumun hergün daha da cahilleştirilmesi ağrıma gidiyor. İnsanlarla adeta dalga geçilmesi ve önemli bir kesimin bunu alkışlaması zoruma gidiyor! Her yerden batıl akıyor.

Batıyoruz batıla... Oysa bizi en iyi bilen, bizi yaratan, kâinatı ve insanı en özel biçimde şekillendiren Allah’ın ilk emri “oku”dur. Bizim cahil olduğumuzu bilen Allah, aldanacağımızı gören yaratan boşuna bu emirle başlamaz ya!?

Resulullah efendimizin de son emri idi Kur’an ve Sünnet’e sarılmak...

Bunlara sarılın kardeşlerim dedi!

Sarılın ki şaşırmayın, sapmayın!

Maalesef ne Rabbimizin, ne de kâinatın efendisi nebisinin sözüne uyduk!

Aldatan evli bir kadın, zina eden evli bir erkek, masum bir baba, zinadan peydahlanmış bir çocuk...

Çocuğun zina ürünü olduğunu öğrenen annenin “biliyordum” deyip sevinmesi... Zihinleri uyuşturulmuş seyirci kitlesinin bu iğrençliği alkışlaması... Fe ey ne tezhebun!

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