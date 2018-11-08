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İğrenç olay! Zulüm çöpe atılan mektubun bulunmasıyla sona erdi

10 yıl öz 'baba'sı tarafından cinsel istismara maruz kalan geç kızın uğradığı zulüm annesinin çöpte bulduğu mektupla ortaya çıktı. Anne, ahlaksız 'baba'yı karakola şikayet etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan sapık adam cezaevine konuldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:20
İğrenç olay! Zulüm çöpe atılan mektubun bulunmasıyla sona erdi

Bir genç kız, 10 yıl öz babasının cinsel istismarına maruz kaldı. Genç kız olayı kimselere anlatamazken utanmaz baba, sonunda kızına mektup bile yazdı. Genç kız ise mektubu parçalayıp çöpe attı. Ancak annesi çöpte bulduğu mektup parçalarını birleştirince, kızının yaşadığı zulüm ortaya çıktı. Genç kızın annesi ve amcaları olayın üstünü örtmedi, sözde babayı karakola şikayet etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan sapık adam cezaevine konuldu.

İlk taciz 15 yaşında

Habertürk’ün haberine göre, henüz 15 yaşındaydı. Kardeşine hamile annesi doğum için hastanedeyken, o evde babasının cinsel tacizine maruz kaldı. Çocukken başlayan taciz ve istismar tam 10 yıl sürdü. Genç kız utancından durumu kimseye açıklayamadı.

Öz kızına mektup yazmış

Yıllar geçti, genç kız üniversiteyi bitirdi,, öğretmen oldu. Ancak babası tacizi bırakmadı. Öz kızına "mektup" yazdı, odasına bıraktı. Genç kız, utanç verici ifadelerle dolu mektubu yırtıp attı. Ancak annesi parçalanmış mektubu çöp kutusunda gördü, parçaları birleştirdi, on yıllık baba istismarı ortaya çıktı.

“Kimse ile arkadaş olamıyorum”

Annesi, amcaları ve babaannesi genç kıza sahip çıkıp, tacizci babayı karakola bildirdi. Genç kız yıllarca yaşadığı zulmü, karakolda anlattı. Genç kız, “Beni ilk tacizinde 15 yaşındaydım. 10 yıl sürdürdü. bu olaydan dolayı kimseyle arkadaş olamıyorum, kimseye güvenemiyorum. 16 yaşında intiharı denedim. Psikolojik tedavi gördüm. Bana bu durumları yaşatan babamdan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan ahlaksız baba mektuptaki o ifadeleri, kızına duygusal düşkünlüğünü göstermek için yazdığını öne sürdü. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, babayı “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:20
  1. Ankara
  2. taciz
  3. cinsel istismar

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