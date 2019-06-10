İğrenç olay! 5 erkek çocuk aralarında konuşunca fark ettiler Kocaeli Körfez Güney Mahallesi’nde bakkal işleten şahıs, cinsel istismarda bulunduğu çocukların kendi aralarında konuşurken duyulması üzerine darp edilerek, polise teslim edildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bakkal işleten Zeki B.(38), 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



Körfez Güney Mahallesi’nde bakkal işleten Zeki B., iddiaya göre dükkana gelen mahalledeki küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismara uğrayan çocuklar kendi aralarında konuşurken, konuşmalarını duyan bir kişi durumu ailelerine aktardı. Cinsel istismara uğrayan çocukların aileleri Zeki B.’yi darp etti. Polis, Zeki B.’yi gözaltına aldı. Zeki B. yaşı küçük 5 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Zeki B. cezaevine gönderildi.

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