IgM antikor testi nedir neden yapılır?

Antikor, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak vücuttaki yabancı maddelerle savaşan Y biçimli proteinlerdir. Salgının önlenmesi ve ikinci bir dalganın yayılmaması amacı ile antikor testleri son zamanlarda sıklıkla yapılmaktadır. Koronaya karşı en güçlü silah antikorlardır. Koronavirüsü geçiren vatandaşlar için geliştirilmiş pek çok antikor testleri vardır. Enfekte olup iyileşen kişilere vücutlarında virüse karşı antikor olup olmadığının tespit edilmesi amacı ile bu testler yapılmaktadır.

IgM erken evre antikoru olarak bilinir. Bu test kişilerin erken dönemde hastalığı geçirmiş olduğunu göstermektedir. Bu dönemde oluşan antikorlar vücut için koruyucu bir etken oluşturmazlar. Yapılan çalışmalar IgM antikorların 7. günden sonra ortaya çıktığını ve 21. günden sonra ise tamamen kaybolduklarını göstermektedir.

Antikor testleri iki farklı şekilde yapılır. Bunlardan birincisi hızlı tanı testidir. Bu testler evde de kolay bir şekilde uygulanabilir. 15 dakika gibi kısa bir sürede de test sonuçları çıkmaktadır. Fakat antikor üretiminin oluşabilmesi için belli bir zaman geçmesi gerekir. Bu sebeple ilk dönemlerde bu testin yapılması güvenilir sonuç vermez. Diğer bir yöntem ise kan alınarak yapılan ve laboratuvar ortamında incelenen testlerdir.

korona IgG antikor sonuçları nasıl yorumlanır?

Negatif Test (<0,9 negatif):

Eğer test sonucu 0,9'dan daha düşük bir değer ise;

Hastaya COVID-19 virüsü bulaşmamış,

Ya da hasta COVID-19 virüsü ile enfekte olmuş ve hastalığı geçirmiş, ancak hastanın IgG antikorları gelişmemiş anlamına gelir.

Pozitif Test (≥0,9 pozitif):

Eğer test sonucu 0,9 ve daha üzerinde bir değer ise;

Hastanın COVID-19 IgG koruyucu antikorları gelişmiş demektir.