İGİAD’dan iş ahlakını geliştirme paneli Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) öncülüğünde iş ahlakının geliştirilmesinde iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplumun rolü paneli düzenlendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) öncülüğünde iş ahlakının geliştirilmesinde iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplumun rolü paneli düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen panele, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan ve Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak panelist olarak katılımcılara bilgi verdi. Program, soru ve cevapların ardından sona erdi.

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