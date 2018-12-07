Iğdır'dan çok acı haber! Tandıra düşen çocuk yanarak öldü
Iğdır'da tandıra düşen bir çocuğun yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.07 Aralık 2018 Cuma 17:59
Iğdır'ın Halfeli beldesindeki bir evde yaşayan Kılıç ailesinin 3 yaşındaki kız çocuğu Elfanur Kılıç, ateş yanan ve ekmek pişirmekte kullanılan evin yanındaki tandıra düştü.
Çocuktan bir süre haber alamayan ailesinin yaptığı arama sonucu tandırda bulunan minik Elfanur, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda ciddi yanıklar oluşan minik Elfanur, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun hastaneye gelen yakınları acı haberi duyunca gözyaşlarını tutamadı.
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