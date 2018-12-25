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Iğdır'dan acı haber! 1 şehit 5 yaralı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri zırhlı araç devrildi. Meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

25 Aralık 2018 Salı 10:56
Iğdır'dan acı haber! 1 şehit 5 yaralı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldı.

 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:56
  1. Iğdır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • şenay doğan şenay doğan 48 dk önce
    allah rahmet eylesi allaha emanet olun

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