Iğdır'dan acı haber! 1 şehit 5 yaralı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri zırhlı araç devrildi. Meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.25 Aralık 2018 Salı 10:56
Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldı.
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