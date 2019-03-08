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Iğdır'da silahlı kaza! 1 asker şehit oldu

Iğdır'da hudut birliğinde meydana gelen silahlı kaza nedeniyle 1 askerin şehit olduğu bildirildi.

08 Mart 2019 Cuma 08:58
Iğdır'da silahlı kaza! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:58
  1. silah
  2. Iğdır
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