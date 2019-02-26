Iğdır'daki fuhuş operasyonu

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 74 kişiden 11'i tutuklandı. Iğdır İl Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu, Melekli beldesindeki eğlence mekanlarına yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlardan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. "Fuhuş için yer temin ettikleri" ve "Aracılık ettikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli serbest bırakıldı. Halen gözaltında bulunan ve fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadının ise işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.









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