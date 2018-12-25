Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı
Aralık ilçesinde "kobra" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı25 Aralık 2018 Salı 10:51
IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.
Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.
Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
YORUM YAZ