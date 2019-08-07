0553 313 94 23

Iğdır’da yollarını genişletme çalışmaları devam ediyor

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde bulunanköy yollarını genişletme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:44
Iğdır’da yollarını genişletme çalışmaları devam ediyor

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde bulunan köy yollarını genişletme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

 

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Tuzluca Kamışlı grup yoluna uygulanan beton yol serim çalışmalarını yerinde inceledi.

 

Iğdır Valisi Enver Ünlü, köylerin daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için yapılan çalışmaların ara verilmeden devam edeceğini belirtti. Ünlü, “Kamışlı grup yolunda asfalta göre daha kaliteli olan, iş gücünden tasarruf sağlayan, düşük maliyetli ve uzun ömürlü beton yol serimini gerçekleştiriyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti birinci sınıf kalitede sunmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, emeği geçenlere teşekkür ediyor ve hayırlı olsun diyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:44
  1. Iğdır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerium tırı Türkeli’de
    1. Fenerium tırı Türkeli’de
    2. Generali Grubu’na Generali Sigorta’dan..
    3. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi..
    4. Kula Sağlık Müdürlüğünden bayram..
    5. Göz kapağı iltihabında uzman hekimlere..
    6. 'Kıbrıs'ta göstermelik önerilere sıcak..
    7. Fatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle..
    8. Uyuşturucudan 2 yıldır aranan şahıs..
    9. Merkezefendi’de 24 saat kardiyoloji..
    10. Jandarmadan kurbanlık satıcılarına..
    11. Develi’de Voleybol Coşkusu
    12. Muratpaşa Sosyal Yardım Merkezi’nde..
    13. Yedi ayda bir milyonu aşkın araç..
    14. Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı
    15. Başkan Gürkan, Akçadağ İlçesini..
    16. İşe alınan 114 kişi çifte bayram yaşadı
    17. Tayland'ın başkentinde patlamamış..
    18. Başkan Bulut’un Kurban Bayramı mesajı
    19. Sinop’ta korkutan ev ve samanlık yangını
    20. Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha..
    21. Otobüs yangınlarına ilişkin önemli..
    22. Küçükçekmece’de kurban bayramı için..
    23. Kütahya’da e-imar uygulaması başladı
    24. Kocasinanlı çocuklar yaz kurslarıyla..
    25. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuraları..
    26. Novovoronej 2 NGS’nin 2. ünitesi tam..
    27. Keles’te Yakup Çelebi Camii ile ecdada..
    28. Gram altın 262,9 lira seviyelerinde
    29. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    30. Elazığ’da, toplu taşıma araçları..
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”