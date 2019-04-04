Iğdır Valiliği 15 gün toplantı ve yürüyüş yasağı getirdi

Iğdır Valiliğince, kentte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun açıklanmasının ardından olumsuzluk yaşanmaması için 15 gün toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucundan dolayı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Iğdır Valiliğinin 4 Nisan 2019 tarihli ve 3336 sayılı kararına binaen, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerin sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında, Iğdır il genelinde bugünden itibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır."