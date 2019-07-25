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Iğdır’da yaz dönemi trafik eğitimleri

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 88 Kur’an kursu öğrencisine trafik eğitimi verildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:13
Iğdır’da yaz dönemi trafik eğitimleri

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 88 Kur’an kursu öğrencisine trafik eğitimi verildi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz dönemi Trafik Eğitimleri kapsamında Iğdır’da hizmet veren Kur’an Kursu ve Camide toplam 88 Kur’an kursu öğrencisine Trafik Eğitimi verdi. Öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile her hafta düzenli olarak, camilerde Kur’an kurslarına katılan öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:13
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