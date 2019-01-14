Iğdır'da yarın okullar tatil mi? Iğdır 15 Ocak Salı kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Iğdır da var. Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Doğu bölgesinde kar yağışından dolayı olacak buzlanma ve don olayı için uyarı yapıldı. Öğrenci ve veliler Iğdır'da okullar yarın tatil mi? Iğdır'da okullar yarın da tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Iğdır'da 15 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

Iğdır'da bugün okullar tatil!

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır'da merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Iğdır'da yarın (15 Ocak Salı günü) okullar tatil mi?

Iğdır'da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Iğdır Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Iğdır Valiliği bugün (14 Ocak Pazartesi günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Iğdır'da yarın (15 Ocak Salı günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Iğdır Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.