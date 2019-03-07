Iğdır’da uzman çavuş kazara vuruldu Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli uzman çavuş arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli uzman çavuş arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay bu sabah Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda meydana geldi. Arkadaşının silahından kazara çıkan kurşun sonucu yaralanan S.Ö. isimli uzman çavuş hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan ve durumu ağır olan S.Ö. ameliyat edildi. Ağır yaralanan S.Ö. ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Askerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.