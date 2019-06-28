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Iğdır’da tütün çubuğu kaçakçılığı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:18
Iğdır’da tütün çubuğu kaçakçılığı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesinde yapılan operasyon ve aramalarda 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi. Yurt dışından kaçak yollarla getirilen, H.A. ile S.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir çeşit buharlaştırıcı elektronik sigaraya takılarak ateşleme olmaksızın kullanmak için özel üretilen ve Türkiye’de bulundurulması yasal olmayan toplam 4 bin Paket HEETS marka yoğunlaştırılmış tütün çubuğu ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan H.A. ile S.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:18
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