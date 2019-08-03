Iğdır’da trafik kazası Iğdır’da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Iğdır’da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır-Doğubayazıt karayolu Asri Mezarlık önünde meydana geldi. Doğubayazıt istikametinden Iğdır istikametine seyir halinde olan 56 AH 689 plakalı araç, Asri Mezarlık önünde park etmiş 76 AL 593 plakalı başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hızını alamayan araç mezarlık kenarında bulunan ağaç direğe çarparak durdu. Sürücüler kazada yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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