Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı’na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.26 Haziran 2019 Çarşamba 14:15
Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı’na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Aralık ilçesi Dilucu Sınır Kapısı’na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler İran tarafına kaçtı. Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne isabet eden bazı mermiler camları kırarken, güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
YORUM YAZ