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Iğdır'da terör saldırısı

Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

04 Ocak 2019 Cuma 09:31
Iğdır'da terör saldırısı

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emince köyü mevkisindeki İran sınır hattında 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne sınırdan sızan 8-10 kişilik terörist grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Ateş sonucu bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Olay yerinde sabah saatlerinde inceleme yapıldığı, bir teröristin sazlık alanda öldürüldüğünün, en az ikisinin yaralı olarak örgüt mensuplarınca sınırın diğer tarafına taşındığının tahmin edildiği belirtildi.

Yaralı askerlerin Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:31
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