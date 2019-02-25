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Iğdır’da STK’lar Sisi’yi kınadı

Iğdır’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Mısır’da 9 gencin asılarak idam edilmesini kınadı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:19
Iğdır’da STK’lar Sisi’yi kınadı

Iğdır’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Mısır’da 9 gencin asılarak idam edilmesini kınadı.


Iğdır Memur-Sen tarafından düzenlenen ve Atatürk Caddesi üzerinde bir araya gelen STK’lar, 9 gencin asılarak idam edilme olayı ile ilgili Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi’yi kınadı.


STK’lar adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Başkanı Erkan Çiğdem, “Mısır’da Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti. Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor, Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor, Suriye’de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor ama dünya sessiz kalıyor. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam ve idam var. Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla “Diktatör” diyenler, cuntacı Sisi’yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur. Ümmetin vasatlaşması ve mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır” dedi.


Mariya Öztürk isimli vatandaş ise,“Mısır’da Sisi katliamı devam ediyor. Bizde tüm İslam alemi olarak Sisi katliamını kınıyoruz. Kınamaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:19
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