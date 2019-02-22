0553 313 94 23

Iğdır’da STK’lar Hocalı katliamını kınadı

Iğdır’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlar (STK) Hocalı katliamının 27.

22 Şubat 2019 Cuma 15:20
Iğdır’da STK’lar Hocalı katliamını kınadı

Iğdır’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlar (STK) Hocalı katliamının 27. Yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.


Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı Üzerinde kurulan çadırda düzenlenen program, iki ülkenin milli marşlarının okunması, Kur’an-ı Kerim ve duaların edilmesiyle başladı.


Programda STK’lar adına konuşan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Hocalı katliamı 27 yıl önce 1992’de 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Ermenilerin orduları ve gönüllüleri ile birlikte Hocalı’ya baskın yaparak orada 613 insan, hemşehri ve kardeşimizi katlettiler. Katledilenlerin dışında bir milyon Karabağ kaçkını, bir sürü yaralı ve esir vardı. Hocalı, Havalimanı olan çok kritik stratejik bir bölge ve konumdaydı. Ermeniler, Hocalı’yı almak için ellerinden gelen bütün imkan ve silahlarıyla oraya saldırdılar. Orada bulunan bütün sivil halkı hiç affetmeden katlettiler. Hocalı katliamı teknolojinin olduğu bir çağda ve dünyanın gözü önünde yaşanan bir trajedidir. Katliam olmasına rağmen dünya bu olaya çok sessiz kalıyor” dedi.


Programa, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİGG Arçelik Garage, 200 bin liralık destek fırsatıyla girişimleri bekliyor
    1. BİGG Arçelik Garage, 200 bin liralık..
    2. Büyük skandal! Tanesi 20 bin TL'yi buldu
    3. Dijital çalışma ortamında öncülük..
    4. Fotoğraf yarışmasında güzel eserler..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet..
    6. Mardin’de AK Parti seçim bürosu önünde..
    7. Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler..
    8. GRAFİKLİ - UEFA Avrupa Ligi'nde..
    9. MediaMarkt Türkiye'ye dijital dünyadan..
    10. BBP'den AK Parti'nin adayına destek
    11. Bilim ve eğitim şehri Atakum
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu)..
    13. "En büyük yatırımı gençlere yapıyoruz"
    14. Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3 milyon..
    15. Alanya'da binlercesi karaya vurdu!..
    16. Kocamaz, DP adayı olarak seçim..
    17. QNB Finansbank'a Bonds & Loans'tan 4..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, bunun..
    19. Milyonluk takımları deviren..
    20. Pekcan, ticaret il müdürleriyle bir..
    21. İstanbul genelinde "Kurt Kapanı"..
    22. "İstiklal Marşı'mıza saygısızlık asla..
    23. Özel bireyler ilk kez spor turnuvasında
    24. Kuşlubahçe’de dere temizliği tamamlandı
    25. ABD askerlerine ait olduğu düşünülen..
    26. Iğdır’da STK’lar Hocalı katliamını..
    27. Haliliye Belediyesi koşusunu..
    28. Nijeryalılar yarın sandık başına..
    29. İl Sağlık Müdürlüğünden YOTA eğitimi
    30. Şahinbey’de Gerciğin Sosyal Tesisi’nin..
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...