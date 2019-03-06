Iğdır'da silahlı kavga: 6 yaralı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da iki grup arasında çıkan ve silahın da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, İrfan Caddesi'nde karşılaştı. Çıkan kavgada taraflar birbirini taş ve sopayla darbetti, silahla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kavgada yaralanan A.T, M.S.A, H.Ş, F.A, M.A. ve E.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T, H.Ş. ve M.S.A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.