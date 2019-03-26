Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde alınacak tedbirlerin değerlendirildiği “İl Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde alınacak tedbirlerin değerlendirildiği “İl Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Yılmaz Doğan, Vali Yardımcısı Yunus Koç, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı katıldı.

Toplantıda Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Iğdır’da huzur, güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken önlemler görüşüldü.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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