Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı Iğdır Merkeze bağlı köy muhtarları ile Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Iğdır Merkeze bağlı köy muhtarları ile Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Toplantıda seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrası alınacak tedbirler konuşuldu. Açık ve kapalı propaganda toplantıları, okul, cami gibi kamu hizmeti veren yerlere afiş ve pankart asılmaması ve seçim günü kolluk görevlileri hariç silahla dolaşılmaması gibi konularda uyulması gereken mevzuatlar ile YSK kararlarına yer verildi.

Toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü,Vali Yardımcısı Yunus Koç, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı ve kurum müdürleri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.