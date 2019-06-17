Iğdır’da satranç turnuvası düzenlendi
Iğdır Merkez Hüsnü M.17 Haziran 2019 Pazartesi 10:36
Iğdır Merkez Hüsnü M. Özyeğin İlkokulunda geleneksel olarak yapılan satranç turnuvası düzenlendi.
Öğretmen Yunus Balandız koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvaya, çok sayıda öğrenci katıldı. İlk 3’e madalya verilirken, birinci olanlar ise okul idaresi tarafından ödüllendirildi.
Okul Müdürü Ercan Bilen, Okulumuzdaher türlü etkinlikleri yapıyoruz. Yıllardır satranç turnuvası düzenliyoruz. Sınıflar arası yapılan yarışma çekişmeli geçiyor hedefimizöğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek” dedi.
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