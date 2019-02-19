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Iğdır'da okul müdürüne silahlı saldırı iddiası

Bir köydeki okula girip müdüre makam odasında pompalı tüfekle iki el ateş açtığı öne sürülen zanlı yakalandı- Okul müdürünün yara almadan kurtulduğu olay sebebiyle okulda eğitime bir gün süreyle ara verildi

19 Şubat 2019 Salı 11:37
Iğdır'da okul müdürüne silahlı saldırı iddiası

IĞDIR (AA) - Iğdır'da odasına giren bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradığı öne sürülen okul müdürü olaydan yara almadan kurtuldu.

Merkeze bağlı Suveren Köyü İlkokuluna gelen A.D. isimli saldırgan, içeri girerek okul müdürü Celal Çarkçı'nın makam odasını sordu.

Ardından okul müdürü Çarkçı'nın odasının kapısını çalan A.D, kapının açılmasıyla Çarkçı'ya doğru ateş etti. Yere eğilerek korunmaya çalışan Çarkçı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının müdahalesiyle okuldan kaçan A.D, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun devam ettiği, olay sebebiyle söz konusu okulda eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

Çarkçı ile önceden tanıdığı A.D. arasındaki bir husumetten kaynaklanmış olabileceği belirtilen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayın yaşandığı okula gelen Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, durumun ilerleyen saatlerde netleşeceğini söyledi.

Çiğdem, "Bir şahıs elinde tüfekle okula giriş yapıyor, okul müdürünün odasına girerek iki el ateş ediyor. Müdür yardımcısı da içeride müdahale etmeye çalıştığında 'çekil kenara seni de vururum' şeklinde bir cümle kuruyor. Direkt Çarkçı'nın kafasına isabet edecek şekilde nişan alarak ateş ediyor, okul müdürünün eğilmesiyle kendisine kurşun isabet etmiyor." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:37
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  3. Suveren

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