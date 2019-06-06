0553 313 94 23

Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 279 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:47
Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 279 öğrenciye trafik eğitimi verildi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulun seminer salonunda 279 öğrenciye kısa film, slayt gösterileri, çeşitli görseller ile uygulamalı eğitim verildi.


Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:47
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abant'ta bayram yoğunluğu
    1. Abant'ta bayram yoğunluğu
    2. Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu..
    3. Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz..
    4. Başsavcıdan Netanyahu’ya ret
    5. Sülfürik asit yüklü tanker devrildi;..
    6. Hastane personeli yaralı karaca için..
    7. Ardahan lise taban puanları 2019..
    8. Kocaeli’deki fabrika yangınında ölü..
    9. Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu
    10. Bayramda köye ayı indi
    11. Yıldırım’ın, kendisini havalimanında..
    12. İran'da Ruhani kabinesinde son istifa..
    13. Sri Lanka’da Dang Humması salgını: 28..
    14. Dev gemi mehter takımı ile karşılandı
    15. Diyarbakır'da iki kazanın sonucu 29..
    16. Ordu lise taban puanları 2019 Ordu..
    17. Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe..
    18. Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı..
    19. Çalışır durumdaki biçerdöverin içine..
    20. Ankara Zabıtasından çöp ve atık..
    21. Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
    22. İzmir karayolunda kaza: 9 yaralı
    23. Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
    24. CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt’u..
    25. Bayramın son gününde de iskele ve..
    26. Biçerdövere düşen genç feci şekilde..
    27. Kocaeli'den acı haber! 4 kişinin..
    28. Gönüllüler Ağrı Dağı Milli Parkı'nı..
    29. Başkan Büyükkılıç, mazlum ve mağdurlar..
    30. "İstanbul seçimlerinde çok başarılı..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular