Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 250 öğrenciye trafik eğitimi verildi.16 Nisan 2019 Salı 11:25
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 250 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.
Eğitim faaliyetleri kapsamında 250 öğrenciye eğitim verildi.
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