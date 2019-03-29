Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 190 öğrenciye trafik eğitimi verildi.29 Mart 2019 Cuma 10:28
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 190 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulun seminer salonunda 190 öğrenciye eğitim verildi.
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