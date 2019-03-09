Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde Hacı Ali Parim Çocuk Yuvasında bulunan 25 öğrenciye İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda eğitim verildi.

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