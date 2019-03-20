Iğdır’da Nevruz kutlaması

Bahar’ın müjdecisi Nevruz, Iğdır’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Baharın müjdecisi olan Nevruz, Iğdır’ın Melekli beldesinde kasaba halkı tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Her yıl düzenli olarak kutlanan Nevruz nedeniyle meydanda yakılan ateş üzerinden atlayan vatandaşlar "Alev alev üstüne ağırlığım uğursuzluğum bu alevin üstüne" dedi. Nevruz nedeniyle eş, dost ve akraba “yeddi levin” adı verilen yedi çeşit yemiş ve meyvenin toplanmasıyla yapılan tepsileri birbirlerini ziyaret ederek hediye edecek.

Nevruz’un baharın güzelliği, bereket, uyanış ve ekmekleri olduğunu belirten Şerif Baba isimli vatandaş, "Nevruz’un gelişiyle birlikte tohumu tarlaya ekeriz. Topraktan bereket bekleriz. Toprağın bereketi bizim yüreğimizdeki sevgi ve yıllık berekettir. Baharın gelişi ve son cemrenin toprağa düşüşünü bütün topluma ve insanlara bu ateşi yakarak anlatıyoruz. Nevruz, bereket ve ısının toprağa düşüşüdür" dedi.

Yakılan Nevruz ateşi etrafında müzik eşliğinde halay çeken kasaba sakinleri, ateş üzerinden atlayarak yeni yıla güzel temennilerle girmek için dilek tuttu. Sergilenen çeşitli oyun ve tiyatroların ardından üzerlik yakılarak maniler söylendikten sonra program sona erdi.