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Seçim 2019 Sayfası

Iğdır'da MHP'nin İl Seçim Kurulu'na müracatı reddedildi

Iğdır'da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı seçimin iptali yönündeki başvurusu reddedildi.

07 Nisan 2019 Pazar 19:07
Iğdır'da MHP'nin İl Seçim Kurulu'na müracatı reddedildi

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, itiraz süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Yaşar Tezel, "İl Seçim Kuruluna yaptığımız sandık bazlı ve seçim iptali başvurusu, reddedildi. Pazartesi günü MHP Genel Merkezi İlçe Seçim Kurulumuz, YSK'ya yeni eklediğimiz maddi delillerle birlikte sandık veya seçim iptali için itiraz edecek. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Haklı mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar davamızın haklılığımızın takipçisi olacağız. Ölen insanların, askerde olan kişilerin adına oy kullanılmıştır. Sandık görevlileri, açıkça video kayıtlarında HDP oy basıp seçmene veriyor. Bütün bunlar göz önüne alınırsa sandık veya seçim iptali gerektirir" diye konuştu.

MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ise "Şimdi dilekçemizi MHP genel merkezine göndereceğiz, oradan YSK’ya seçimin iptali için başvurumuzu yapacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:07
  1. Iğdır
  2. MHP
  3. AK Parti
  4. İl Seçim Kurulu
  5. Seçim itirazı
  6. Cumhur İttifakı

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