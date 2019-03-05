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Iğdır’da kitap fuarı açıldı

Iğdır Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından “Her Kitap Yeni Bir Hayat” sloganı ile kitap fuarı açıldı.

05 Mart 2019 Salı 12:55
Iğdır’da kitap fuarı açıldı

Iğdır Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından “Her Kitap Yeni Bir Hayat” sloganı ile kitap fuarı açıldı.


Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Onur Yazarı Rasim Özderen, Şair ve Yazar Bestami Yazgan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


Iğdır’da bir ilkin gururunu yaşadıklarını belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Sevgili öğrencilerimizle bugün Iğdır’da ilk kitap fuarını düzenliyoruz. Bu bizim için büyük bir heyecan büyük bir gurur. Kitap yapraklarını çevirerek tadını çıkararak ve kokusunu hissederek okumanın keyfini başta genç ve öğrencilerimiz olmak üzere bütün Iğdır yaşayacak. Kitap fuarları özellikle çocuk, genç ve toplumumuzun temelini oluşturan, Ailelerimizin kitap okuma alışkanlıklarını güçlendiren, düşünce dünyamızı zenginleştiren, medeniyet tasavvurumuzu genişleten ve toplumsal şuuru yüksek donanımlı bireylere dönüşmemizi sağlayan en önemli kültürel organizasyonlardan birisidir. Kitap fuarları, okurların yayıncı ve değerli yazarlar ile bir araya gelerek sosyal ve kültürel kalkınmanın temellerinin atıldığı buluşma noktalarıdır. Bizler tarih boyunca ilime ve irfana büyük önem vermiş bir milletin mensuplarıyız. Her kitap yeni bir hayat ve ayrı bir rüyadır. Amacımız okuyucu, öğrenci ve geleceğimizin teminatı değerli evlatlarımızın kendi dünyalarını oluşturmak için onlara kitap eliyle ışık tutmaktır” dedi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Vali Enver Ünlü stantları gezdi.


Iğdır merkez Vali Konağı yanında bulunan bir düğün salonunda açılışı gerçekleşen ve 5 gün sürecek olan kitap fuarı kitap severleri bekliyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:55
  1. kitap
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