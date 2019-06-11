Iğdır’da karakola taciz ateşi açıldı Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.

Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ilk ateşte bir asker yaralandı. Yaralı asker, Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi yapılan asker taburcu edildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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