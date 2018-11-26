Iğdır'da karakola hain saldırı!
Iğdır'da PKK'lı teröristler karakoluna roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bir asker yaralandı.26 Kasım 2018 Pazartesi 09:55
Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir asker bacağından yaralanarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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