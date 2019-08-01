Iğdır'da kaçakçılıkla mücadele

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçakçılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Aralık İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık yaptıkları belirtilen kişilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Gödekli köyündeki bazı evlere operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu adreslerde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 330 bin lira olan farklı markalarda 1253 güneş gözlüğü, 5 elektronik sigara cihazı ve bu cihaz ile kullanılan 10 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.

Bu kaçak malzemelere ilişkin A.İ, T.İ, A.T, Y.T. ve E.T. yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.