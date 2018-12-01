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Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı- Kazada çok sayıda koyun telef oldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:15
Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Iğdır-Ağrı kara yolunun Suveren köyü mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 55 AAD 65 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 F 8947 plakalı otomobil, koyun sürüsüne çarptı.

Savrularak çarpışan iki araçtaki ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çok sayıda koyunun telef olduğu kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:15
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