Iğdır’da HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’tan polise mukavemet Iğdır’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim dolayısıyla okul önüne gelen vatandaşların polis tarafından üst araması yapıldığını gören Iğdır HDP Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve görevli polis memurları arasında tartışma yaşandı.

Iğdır’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim dolayısıyla okul önüne gelen vatandaşların polis tarafından üst araması yapıldığını gören Iğdır HDP Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve görevli polis memurları arasında tartışma yaşandı.

Iğdır’da HDP’li vatandaşlar 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim nedeniyle bir okula oy kullanmak için geldi. Vatandaşların polis ekipleri tarafından arama yapıldığını gören HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, “Buna hakkınız yok, üst araması yapamazsınız” diyerek polise mukavemette bulundu.

Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler de Yaşar Akkuş, aranan vatandaşı geriye iterek aramaya engel olmaya çalışıyor.

O sırada aramaya devam eden polise de engel olmaya çalışan Yaşar Akkuş, “Buramıza getirdiniz. Sabrediyoruz, sabrediyoruz yeter artık.Burada üst araması yapamazsınız, hakkınız yok” diyerek polise zorluk çıkardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.