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Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul ve Ankara'dan Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yapılması planlanan 3 sefer karşılıklı olarak iptal edildi

25 Aralık 2018 Salı 17:15
Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli

Iğdır'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman etkisini artıran yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sis yüzünden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'ndan Iğdır'daki Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yapılması planlanan 2 sefer ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak tek sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Kentte halen süren sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:15
  1. Iğdır
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Ankara
  5. ığdır
  6. sis

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