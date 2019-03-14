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Iğdır’da Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bulunan sınır illeri 88’inci Alt Güvenlik Komite Toplantısı Iğdır’da gerçekleşti.

14 Mart 2019 Perşembe 11:49
Iğdır’da Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bulunan sınır illeri 88’inci Alt Güvenlik Komite Toplantısı Iğdır’da gerçekleşti.

 

Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığında toplanan komite, İran heyeti, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban’ında yer aldığı Türkiye heyeti Iğdır Valiliğinde bir araya geldi.

 

İki ülkenin müşterek sınırlarında ki güvenlik konularının ele alındığı toplantıda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Komşu ve dost İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerini serhat şehrimiz Iğdır’da ağırlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtiyorum. Bölgemizin asayiş ve refahı için önem arz eden 88’inci Alt Güvenlik Toplantımız vesilesiyle müşterek sınırlarımızda ki güvenlik, kaçakçılık ve terörle mücadele konularında yapılan çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğine olan inancımı belirtiyorum” dedi.

 

Toplantı, düzenlenen tutanağın ardından karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:49
  1. Iğdır
  2. Ağrı
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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