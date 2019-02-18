Iğdır’da göçmen kaçakçılığı
Yasadışı yollarla Türkiye’ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır’da yakalandı.18 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
Yasadışı yollarla Türkiye’ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 152 göçmen yakalandı.“Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçundan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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