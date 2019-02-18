Iğdır’da göçmen kaçakçılığı Yasadışı yollarla Türkiye’ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır’da yakalandı.

Yasadışı yollarla Türkiye’ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 152 göçmen yakalandı.“Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçundan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.