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Iğdır'da gasp: 2 tutuklama

Bir kişinin parasını gasbettikten sonra kaçan iki şüpheli, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı

07 Aralık 2018 Cuma 10:36
Iğdır'da gasp: 2 tutuklama

Iğdır'da bir kişinin parasını gasbeden iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın bir miktar parası, iki kişi tarafından bıçak tehdidiyle gasbedildi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları aramada, civardan geçen bir ticari taksiyi durdurarak arama yaptı.

Ticari taksi içinde, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen S.Y. ve A.Ş'yi yakalayan polisler, gaspta kullanılan bıçak ve gasbedilen parayı da ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:36
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