Iğdır’da yoğun kar okullara tatil getirdi
Iğdır’da olumsuz hava şartları nedeniyle merkez Kervansaray bölgesinde 12 köy, Tuzluca İlçesinde ise bütün okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.28 Şubat 2019 Perşembe 11:15
Iğdır’da olumsuz hava şartları nedeniyle merkez Kervansaray bölgesinde 12 köy, Tuzluca İlçesinde ise bütün okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
Iğdır Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkez Kervansaray bölgesinde bulunan Kızılkale, Pınarbaşı ,Taşlıca , Harmandöven, Güngörmez, Asma, Kuçe Mezrası, Mezra, Aliköçek, Alibeyköy, Karaçomak köylerinde, Tuzluca’nın tamamında ise kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
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