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Iğdır'da düzensiz göçmenler taşkınlık çıkardı

Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan bir grup düzensiz göçmenin, bayramı ülkelerinde geçirememelerini bahane ederek kentteki Geçici Geri Gönderme Merkezinde çıkardığı taşkınlık yatıştırıldı

10 Haziran 2019 Pazartesi 02:48
Iğdır'da düzensiz göçmenler taşkınlık çıkardı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzensiz göçmenlerin Geçici Geri Gönderme Merkezinde çıkardığı taşkınlık yatıştırıldı.

Kentteki Geçici Geri Gönderme Merkezinde, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan ve Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla işlemleri yapılamayan bir grup düzensiz göçmen, bayramı ülkelerinde geçirememelerini bahane ederek taşkınlık çıkardı.

Çok sayıda polis ve jandarma ekibinin sevk edildiği merkezdeki taşkınlık, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürlerinin de koordinesiyle yatıştırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin herhangi bir müdahalede bulunmadığı olayda, düzensiz göçmenlerin aralarından temsilci olarak seçtikleri kişilerin talep ve şikayetleri yetkililerce dinlendi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 02:48
  1. düzensiz göçmen
  2. Geçici Geri Gönderme Merkezi
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