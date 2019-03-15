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Iğdır’da çiftçi buluşması gerçekleşti

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2.

15 Mart 2019 Cuma 10:33
Iğdır’da çiftçi buluşması gerçekleşti

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2. Çiftçi Buluşması” Kültür Merkezinde düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, bilgilendirici video gösterimi ve konuşmaların yapılması ile devam etti.


Toplumun temel beslenme gereksinimlerini karşılayan, istihdam oluşturan, sanayiye ham madde sağlayan, ihracat ürünleri ile ülkeye gelir getiren ve milli ekonominin temel sektörlerinden biri olan tarım sektörünün stratejik önemine değinen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Biliyorsunuz 2018 yılında ÇKS’da kayıtlı yaklaşık 7 bin çiftçimize devletimiz sadece Iğdır’da 33 Milyon TL hibe verdi. Yeter ki üretelim, kazanalım, kalkınalım diye. Biz önemli bir tarım ve hayvancılık şehriyiz. Tarıma dayalı sanayi ilimizde gelecek vaat ediyor. Bizim potansiyelimiz çok yüksek. Ünlendi Barajı büyük bir ihaleyle yatırım programına alındı. Bu çok önemli bir proje. Üreten, çalışan, ülkesi için kazanan ve kazandığını ülkesi için harcayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Hem geleneksek hem de modern tarımla kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Küçükbaş hayvancılık ve yaylacılık özellikle bizim vazgeçilmezimiz. 82 milyon nüfusumuzu doyurup, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için, bunun da ötesinde ihracat etmemiz ve marka oluşturmamız için üretmemiz lazım. Özellikle ’’Genç Çiftçi Projesi’’ kapsamında da devletimiz önemli desteklemelerde bulundu. Ben genç çiftçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Başarılı olmak zorundayız. Arkadaşlarımız köy köy gezip, gerekli bilgilendirmelerde bulunuyorlar. İl Özel İdaremizden önemli desteklemelerde de bulunduk, tarıma ve hayvancılığa verdiğimiz desteği yüzde yüz artırdık. Çiftçilerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Bir yandan pamukta çok önemli bir sınai ürün, katma değeri yüksek. Çırçır fabrikaları konusunda da ilimizi teşvik kapsamına aldırdık. İnşallah yakında tekrardan çırçır fabrikalarının sesini duyacağız. Pamuk gibi endüstriyel bir ürünün ilimizde ivmesini artıracağız” dedi.


Program, teşekkür belgesi ve plaket takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:33
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